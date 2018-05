"Nie głosujcie na burmistrza Fulopa". Te dane pokazują, jak kuriozalny jest apel prezesa IPN

Robert Mazurek: To panie profesorze, to jak w takim razie Polska powinna w tej sprawie się zachować, jak reagować? No bo jak będziemy powtarzali, że to lokalna sprawa kilkunasto-, kilkudziesięciotysięcznego miasteczka, to sobie raczej nie pomożemy.



Zdzisław Krasnodębski: No nie. Ja myślę, że to trochę inna sprawa dla Polonii.



Ale tam nie ma Polonii. W samym miasteczku nie ma.



Nie no, w New Jersey...



To w stanie, ale w samym Jersey City nie ma.



No tak, ale myślę, że taki burmistrz musi się oczywiście liczyć z głosem obywateli.