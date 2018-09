Złoty strzał Pani Małgorzaty. Wiemy, ile Andrzej Duda wydał u niej na kwiaty od początku kadencji

A

Kwiaty są kupowane z wielu okazji. Na zdjęciu podczas składania wieńca w rocznicę katastrofy smoleńskiej. • Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

2015 – 11.521,01 zł

2016 – 34.586,99 zł

2017 – 37.605,03 zł

2018 – 35.689,96 zł



Prezydent Duda składa kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. • Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

2015 - 723 190,85 zł (to kwota za cały rok, a więc częściowo są to także koszty z poprzedniej kadencji)

2016 – 667 413,70 zł

2017 – 859 348 zł

2018 – 423 994,50 zł



ndrzeja Dudę możecie kojarzyć z tego, że "ciągle się uczy". Albo z tego, że podpisuje ustawy jak leci i czasami udaje, że wybija się na niepodległość. Jeśli bardziej uważnie śledzicie jego działalność, zobaczycie, że często pojawia się z kwiatami przy okazji oficjalnych uroczystości. I nie ma w tym nic dziwnego – taka praca. Wiemy jednak, ile dokładnie od początku kadencji na kwiaty wydała Kancelaria Prezydenta.A łatwo nie było, ponieważ Kancelaria Prezydenta, podobnie jak wcześniej KPRM ws. premii dla ministrów, wydłuża termin na odpowiedź, jak tylko może. I nieco go przekracza. Na szczęście dane, które później dostarcza są dość precyzyjne.Postanowiliśmy sprawdzić, ile Andrzej Duda wydaje na kwiaty jako prezydent. Gdy wpiszecie w Google "Duda kwiaty", znajdziecie sporo zdjęć głowy państwa w otoczeniu kwiatów. Także niechlubną filmową przeróbkę z " pijanym Andrzejem Dudą, który kradnie kwiaty " stworzoną przez 17-latka. Ta zabawa w odwracanie filmiku skończyła się dla nastolatka w prokuraturze.Kwestię wydatków na kwiaty i wieńce należy rozpatrywać dwojako. Bo z jednej strony Kancelaria Prezydenta podaje poniższe liczby, dające łączną kwotęNa te kwoty składają się zakupy w 88 różnych kwiaciarniach z całej Polski. Prawdopodobnie przy okazji lokalnych wizyt prezydenta Dudy.To oczywiście nie wszystko, bo ostateczne sumy są dużo wyższe, ponieważ – jak dowiaduje się TruDat – z drugiej strony "w ramach umów zawartych po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych aktualnym dostawcą kwiatów dla Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP jest firma Handel Kwiaty-Hurt Małgorzata Sztolc.Na stronie Kancelarii Prezydenta można znaleźć parę dokumentów przetargowych, z których wynika, że oferta w/w firmy była najkorzystniejsza według kryteriów, jakimi była cena, czas realizacji zamówienia czy odległość od siedziby zamawiającego.To dla firmy pani Małgorzaty Sztolc prawdziwy złoty strzał. W poszczególnych latach Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta zakupiło od 2015 roku, czyli początku kadencji Andrzeja Dudy, z jej firmy kwiaty łącznie zaKwiaty zakupywane w ramach tego przetargu są wykorzystywane do wykonywania wieńców, wiązanek czy dekoracji kwiatowych. "Nie tylko na potrzeby Kancelarii Prezydenta, ale również innych podmiotów składających zamówienia w CO KPRP (np. Sąd Najwyższy, Kancelaria Senatu, ambasady) oraz sprzedaży w ogólnodostępnej kwiaciarni" – informuje nas biuro prasowe.