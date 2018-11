Fani komentują, że "Świat według Kiepskich" na zawsze znika z anteny. Mamy odpowiedź Polsatu

Pierwszy odcinek "Świata według Kiepskich" został wyemitowany 16 marca 1999 roku. Obecnie kończy się 31. seria serialu • Fot. Grzegorz Gołębiowski / Materiały prasowe

WNIOSKI FAłSZ "Świat według Kiepskich" faktycznie znika z anteny Polsatu, ale to zaplanowana, zimowa przerwa. Kończy się po prostu jesienna ramówka telewizji, więc nowych odcinków póki co nie zobaczymy. Jeszcze nie wiadomo, czy serial powróci wiosną 2019 roku, czy dopiero za rok. Podziel się prawdą "Świat według Kiepskich" znika z anteny. Czy to koniec serialu? W internecie pojawiła się informacja, że to koniec "Kiepskich". Sprawdzamy, na ile ta informacja jest prawdziwa. Podziel się

"Świat według Kiepskich" to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali. W telewizji losy tytułowej rodzinki możemy śledzić od niespełna 20 lat! Prześciga ich jedynie "Klan". W sieci jednak pojawiła się informacja, że w środę 21 listopada wyemitowany zostanie ostatni odcinek "Kiepskich". Czy sitcom faktycznie znika z anteny? Niby tak, ale nie do końca.W serwisie Pikio pojawił się artykuł zatytułowany "Po 20 latach „Świat według Kiepskich” znika z anteny! Fani w rozpaczy, nie dowierzają". Portal słynie z fake newsów, ale faktycznie, kiedy rzucimy okiem na przyszłotygodniowy program Polsatu, to nie ma nowego odcinka serialu. Czy to znaczy, że "Kiepscy" zostali anulowani?"Niestety po tylu latach ta piękna i zabawna historia kończy się i znika z anteny. Fani są w rozpaczy i nie dowierzają, że coś takiego może mieć miejsce" – czytamy w serwisie Pikio. Rzecz jasna nie ma żadnych wypowiedzi zrozpaczonych miłośników serialu.Za to na Wykopie link do artykułu trafił na stronę główną i rozpętała się pod nim ogromna dyskusja. Internauci w gruncie rzeczy... cieszyli się, że serial znika z anteny Polsatu. Narzekali na spadający poziom jakości produkcji."Producenci na razie nie podali daty następnej serii i może stać się tak, że serial zniknie z ekranów telewizorów. Jeżeli tak się stanie, to 21 listopada skończy się pewna epoka w dziejach polskiej kinematografii. Mimo to Ferdek Kiepski, Marian Paździoch, Wladuś, Boczek czy listonosz Edzio na zawsze pozostaną w naszych pamięciach" – rzewnie kończy się artykuł z Pikio. Jest w nim jednak ziarnko prawdy."To wszystko zależy od widzów. Dopóty będziemy tworzyć, dopóki będzie to opłacalne dla stacji" – mówił mi w czerwcu w wywiadzie scenarzysta serialu Aleksander Sobiszewski. "Kiepscy" powracali wtedy po niemal rocznej, najdłuższej w historii serialu, przerwie. Oczywiście, wtedy też w mediach spekulowano , że to już koniec.Teraz faktycznie "Świat według Kiepskich" znika z anteny. Powodem jest zakończenie emisji jesiennej transzy, która liczyła 12 odcinków. – To nie jest koniec serialu, ale normalna sytuacja – mówi naTemat Magda Radziszewska z Polsatu. Jak na razie ostatni, 540. epizod , będzie wyemitowany w środę 21 listopada o 20.00.Jak na razie nie ma oficjalnej informacji o tym, czy "Kiepscy" powrócą wiosną, czy może dopiero za blisko rok, jak to było w przypadku poprzedniej serii. Oprócz tego na Polsacie puszczane są powtórki.