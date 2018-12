Polacy zachwyceni, jak Wałęsa strollował na koszulce przeprosiny Kaczyńskiego. Tylko że prawda jest inna

Lech Wałęsa zapowiedział, że będzie odwoływał się od wyroku, według którego ma przeprosić Jarosława Kaczyńskiego. • Fot. Facebook/JestemGorszegoSortu

Przepraszam pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w moich wypowiedziach publicznych w okresie od kwietnia 2015 do maja 2017 roku sformułowałem wobec niego zarzuty, że Jarosław Kaczyński mając świadomość nieodpowiednich pogodowych panujących podczas lotu polskiej delegacji do Smoleńska wydał polecenie nakazania lądowania samolotu, czym doprowadził do katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku, a swoimi późniejszymi działaniami zmierzał do przerzucenia odpowiedzialności za katastrofę smoleńską na inne osoby. Tymi słowami naruszyłem dobre imię i godność osobistą pana Jarosława Kaczyńskiego. Lech Wałęsa





WNIOSKI FAłSZ To zdjęcie to przeróbka. Lech Wałęsa nie założył takiej koszulki. Zapowiedział, że będzie odwoływał się od wyroku.

ech Wałęsa w ostatnich dniach nie schodzi z czołówek. I trudno się dziwić, swoimi koszulkami zamieszał i w Polsce, i za oceanem. Przegrał także w pierwszej instancji sprawę z Jarosławem Kaczyńskim i musi go przeprosić. Po sieci rozchodzi się właśnie zdjęcie z rzekomymi – bardzo nietypowymi – przeprosinami.Na początku można się uśmiechnąć, a potem przerazić, w jakim tempie i z jaką skalą tworzą i rozprzestrzeniają się fake newsy. W ciągu dwóch godzin od udostępnienia to zdjęcie na grupie "Jestem gorszego sortu" zyskało 1700 udostępnień, 3200 polubień i kilkaset komentarzy. I ciągle rośnie.Pasuje idealnie. O Lechu Wałęsie w ostatnim czasie mówi się wyjątkowo często – także z powodu koszulek z napisem "Konstytucja", które zakłada, gdzie tylko może . Dlatego też niektórym prawdopodobne mogło się wydać, że – grając Jarosławowi Kaczyńskiemu na nosie – także i w ten sposób opublikuje wyrok sądu.Zgodnie z wyrokiem Lech Wałęsa ma wysłać do prezesa PiS odręcznie napisany lub podpisany list o treści:Były prezydent zapowiedział złożenie apelacji, a nie wyklucza także, że sprawa znajdzie swój finał przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. – Wszystko, co powiedziałem, polega na prawdzie. Natomiast nie wszystko, co jest prawdą można udowodnić – powiedział.Zdjęcie jest przeróbką graficzną, co widać po przyjrzeniu się tekstowi. Ponadto na profilu Lecha Wałęsy można znaleźć oryginalne zdjęcie z 3 września, na którym jest ubrany identycznie, ale na koszulce jest "zwykły" napis "Konstytucja".