Też udostępniłeś zdjęcie "Kwaśniaka po pobiciu"? Historia tego kadru jest zupełnie inna

Czy w sieci ujawniono zdjęcie przedstawiającego Wojciecha Kwaśniaka po pobiciu przez przestępców zamieszanych w aferę SKOK Wołomin?

Edith Morales przeżyła tornado w miejscowości Moore w Oklahomie, do którego doszło 20 maja 2013 roku.

WNIOSKI FAłSZ Zdjęcie z podpisem wskazującym na Wojciecha Kwaśniaka to fake news. Fotografia tak naprawdę przedstawia Edith Morales, która przeżyła tornado w miejscowości Moore w stanie Oklahoma w USA. Do kataklizmu doszło 20 maja 2013 roku.

o kontrowersyjnym zatrzymaniu Wojciecha Kwaśniaka przypomniano o zamachu na jego życie, do którego doszło 16 kwietnia 2014 roku. Były szef KNF został wówczas brutalnie skatowany pałką teleskopową na zlecenie bohaterów afery w SKOK Wołomin. Teraz internet obiega zdjęcie, które ma przedstawiać Kwaśniaka tuż po tym zdarzeniu."W kwietniu 2014 roku padłem ofiarą zamachu na moje życie. Zamach był następstwem mojej pracy w Komisji Nadzoru Finansowego. (...) Bezpośredni sprawcy zamachu zostali bardzo szybko zidentyfikowani przez policję. Jednak do chwili obecnej nie zostali osądzeni ani ukarani" – napisał Wojciech Kwaśniak w oświadczeniu przesłanym w sobotę do mediów Były szef KNF kilkunastokrotnie został uderzony pałką teleskopową, napastnik trafiał w głowę, twarz, szyję i bark Kwaśniaka. Internet obiegło zdjęcie, na którym widać człowieka w ciężkim stanie, podłączonego do szpitalnej aparatury. "Na zdjęciu Wojciech Kwaśniak po pobiciu na zlecenie SKOK" – czytamy w opisie. Przejmujący tweet jest masowo uststepniany przez Polaków.Osoba ze zdjęcia to jednak nie Wojciech Kwaśniak. Co więcej, fotografia nie przedstawia... mężczyzny. Podłączoną do aparatury podtrzymującej życie widzimy Edith Morales, która przeżyła tornado w miejscowości Moore w stanie Oklahoma w USA. Do kataklizmu doszło 20 maja 2013 roku.