Ilu Polaków naprawdę pobiera świadczenie 500+? Mamy dokładne dane

Ile osób pobiera 500+? • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

500+ to game-changer polskiej polityki. Świadczenie, które zmieniło rzeczywistość wielu polskich rodzin. Ten tekst jednak nie będzie o tym, czy warto. Nie będzie też o tym, czy nasz budżet na to stać. To po prostu bardzo konkretna statystyka dotyczące tego, ilu Polaków naprawdę pobiera świadczenie w ramach programu 500+.Świadczenie 500+ jest dostępne w Polsce na drugie i każde kolejne dziecko niezależnie od dochodu lub na pierwsze w przypadku dochodu na członka rodziny w wysokości 800 zł. Na niedawnej konwencji PiS obiecał wstępnie rozszerzenie 500+ już na pierwsze dziecko.Jak udało się ustalić naszej redakcji, w Polsce świadczenie wychowawcze 500+ pobiera. To oficjalne dane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za grudzień 2018 roku.Co ciekawe, niestety nie ma możliwości ustalenia ilu osobom w Polsce przysługuje formalnie świadczenie, dlatego też Ministerstwo nie jest w stanie powiedzieć, ile rodzin postanowiło nie ubiegać się o wypłatę świadczenia, choć teoretycznie mieliby takie prawo.– Świadczenie ma charakter wnioskowy (tzn. konieczne jest złożenie przez osobę uprawniona w gminie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego), a także mając na względzie, że prawo do niego jest często zależne od spełniania innych ustawowych przesłanek (np. kryterium dochodowego w przypadku pierwszego dziecka) nie jest możliwe określenie liczby rodzin (dzieci w rodzinach) teoretycznie uprawnionych do świadczenia – informuje biuro prasowe resortu.Warunkiem, uzyskania takich danych byłoby wprowadzenie ustawowego obowiązku składania przez wszystkie rodziny wniosków do gminy o ustalenie prawa do świadczenia, a następnie ich rozpatrzenie przez gminy (zweryfikowanie prawa do świadczenia w kontekście obowiązujących przepisów).